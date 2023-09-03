أوكرانيا تتوقع موعد نشر مقاتلات "إف-16" المتطورة

قال وزير الدفاع الأوكراني المقال أولكسي ريزنيكوف، الأحد، إنه يتوقع أن يتم نشر مقاتلات إف-16 المتطورة، الموردة من جانب حلفاء أوكرانيا بحلول الربيع المقبل.

في مقابلة مع وكالة "يوكرينفورم" الأوكرانية الحكومية للأنباء، نُشرت الأحد قبل إقالته، قال ريزنيكوف إنه يجب تدريب الطيارين على المقاتلات، وإجراء صيانة على البنية التحتية ومرافق الصيانة.

وقال إنه، نتيجة لذلك، سيتم على الأرجح نشر الطائرات فعليا على خطوط الجبهة في الربيع.

تعهدت هولندا والدنمارك والنرويج لأوكرانيا بتزويدها بالطائرات.

وقال ريزنيكوف إنه تعين عليه كتابة العديد من رسائل التطمين بأن أسلحة حلف شمال الأطلسي "الناتو" تلك، لن تُستخدم إلا لأغراض دفاعية.

وتحذر روسيا من أن المقاتلات ستؤدي إلى تصعيد أكثر للصراع.

ونجحت أوكرانيا، حتى الآن، في ضمان الحصول على 50 طائرة من طراز "إف-16" على الأقل.