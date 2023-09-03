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تعيين وزير جديد للدفاع في أوكرانيا

رستم أوميروف، وزير الدفاع الأوكراني الجديد (أرشيفية)
4 سبتمبر 2023 00:04

عين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، السياسي رستم أوميروف وزيرا جديدا للدفاع خلفا لأوليكسي ريزنيكوف، في خطوة مفاجئة.
وقال زيلينسكي، في مداخلته اليومية "سيكون رستم أوميروف على رأس وزارة" الدفاع، مضيفا "أتوقع أن يدعم البرلمان هذا المرشح".
ودعا إلى "نهج جديد" في الوزارة.
وقال الرئيس الأوكراني "أمضى أوليكسي ريزنيكوف أكثر من 550 يوما" في الوزارة منذ بدء الأزمة الحالية، مضيفا "أعتقد أن الوزارة بحاجة إلى أساليب جديدة وأشكال أخرى من التفاعل مع كل من الجيش والمجتمع برمته".
يشغل ريزنيكوف، المحامي البالغ 57 عاما، منصب وزير الدفاع منذ نوفمبر 2021، ولعب دورا في حصول أوكرانيا على مساعدات عسكرية غربية بمليارات الدولارات.
ويجب أن يوافق البرلمان على تغيير وزير الدفاع، لكن من المرجح أن يحظى القرار بدعم أغلبية النواب في البرلمان الأوكراني.
ويرأس أوميروف (41 عاما) صندوق ممتلكات الدولة الأوكرانية منذ سبتمبر 2022 ولعب دورا في عدد من المفاوضات الحساسة خلال الأزمة، ومنها المباحثات الخاصة باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

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المصدر: وكالات
رستم أوميروف
أوكرانيا
وزير الدفاع
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