الشرطة الأوغندية تحبط محاولة تفجير كنيسة

قالت الشرطة في أوغندا، اليوم الأحد، إنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 28 عاما أثناء دخوله إحدى الكنائس في العاصمة الأوغندية كمبالا ومعه عبوة متفجرة كان يخطط لاستخدامها في تنفيذ الهجوم.

وذكرت الشرطة أن السلطات تتعقب ثلاثة رجال آخرين يُعتقد أيضا أنهم أُرسلوا لتنفيذ مهمات تفجير مماثلة في أماكن أخرى بأوغندا.

وأُلقي القبض على كينتو إبراهيم عندما كان على وشك دخول كنيسة «لوباجا ميراكل سنتر» في ضاحية لوباجا الواقعة جنوب العاصمة كمبالا.

وقال باتريك أونيانجو المتحدث باسم الشرطة للصحفيين، إن أفراد الأمن وصلتهم معلومات استخباراتية حول هجمات مزمعة على دور عبادة وإنهم تعقبوا إبراهيم.

وذكر أونيانجو «وصلتنا معلومات أن أحد الإرهابيين قد كُلف بالفعل بتنفيذ مهمة. لذلك، جرى تتبعه».

وأضاف أونيانجو أن المشتبه به كانت معه حقيبة بها عبوة تفجيرية مصنعة يدويا، قامت الشرطة بتفجيرها بشكل آمن.

وأشار إلى أن المشتبه به اعترف خلال الاستجواب بأن لديه ثلاثة شركاء أُرسلوا أيضا لتنفيذ هجمات مماثلة.

وقال أونيانجو «يساعدنا في تحديد موقع هؤلاء الأشخاص»، مضيفا أن المشتبه به محتجز على ذمة تهم تتعلق بالإرهاب.