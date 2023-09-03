الهند تدعو لإصلاح الأمم المتحدة وفقا لحقائق القرن الحالي

دعا ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، الأمم المتحدة إلى الإصلاح بما يتماشى مع حقائق القرن الحادي والعشرين لضمان تمثيل الأصوات المهمة في المنظمة الدولية.

في مقابلة نشرتها اليوم الأحد وكالة "برس تراست الهندية" للأنباء، قال مودي، الذي تستضيف بلاده قمة مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى مطلع الأسبوع المقبل، إن "نهج منتصف القرن العشرين لا يمكن أن يخدم العالم في القرن الحادي والعشرين".

وأكد، خلال المقابلة، تأييده لأن يصبح الاتحاد الأفريقي عضوا كامل العضوية في مجموعة العشرين.

وقال مودي "المؤسسات الدولية تحتاج لإدراك الحقائق المتغيرة وإعادة النظر في أولوياتها"، مضيفا أن هذا ضروري لضمان تمثيل الأصوات.

وقال "تظهر رئاسة الهند لمجموعة العشرين أيضا بذور الثقة في الدول التي يطلق عليها العالم الثالث".

وقال مودي إن رئاسة الهند لمجموعة العشرين أدت إلى الاعتراف بأن سياسات مكافحة التضخم في بلد ما لا تضر الآخرين.

ودعا مودي إلى تعاون دولي في مكافحة الجرائم الإلكترونية قائلا إن "استخدام الإرهابيين للشبكة المظلمة والعملات المشفرة لتحقيق أهداف شريرة قد تكون له آثار على النسيج الاجتماعي للأمم".