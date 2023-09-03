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الإعصار «هايكوي» يضرب تايوان

أمواج عالية جراء الإعصار "هايكوي" في تايوان
3 سبتمبر 2023 18:03

وصل الإعصار «هايكوي» إلى اليابسة في شرق تايوان، اليوم الأحد، ما أدّى إلى هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية وانقطاع الكهرباء عن آلاف السكان، في أول عاصفة كبيرة تضرب الجزيرة منذ أربعة أعوام.
أُجلي نحو أربعة آلاف شخص من مناطق عالية الخطورة وأُلغيت مئات الرحلات الجوية وأُغلقت متاجر في شرق تايوان.
وأكد مكتب الأرصاد الجوّية المركزي في تايوان، بحلول الساعة 15,40 (07,40 بتوقيت غرينتش)، أن الإعصار وصل إلى مقاطعة تايتونغ الساحلية.
واحتمى السكان في منازلهم في الظلام وابتعدوا عن النوافذ بينما تسببت رياح قوية في اقتلاع أشجار وتطاير خزانات مياه في الهواء.
بعيد السابعة مساء بالتوقيت المحلي، كانت سرعة الرياح المرافقة للإعصار حوالى 140 كيلومترًا بالساعة.
وأشار فونغ تشين-تزو نائب مدير مكتب الأرصاد الجوية، خلال مؤتمر صحفي، إلى أنّ «قوّة الإعصار اشتدّت بعض الشيء منذ البارحة (السبت)»، داعيا السكّان إلى «البقاء على أهبة الاستعداد».
وتوقّع أن يُشكّل هايكوي «تهديدا كبيرا لمعظم أجزاء تايوان بسبب الرياح والأمطار والأمواج»، مضيفا أن العاصفة ستتحرّك بعد ذلك غربا نحو مضيق تايوان الاثنين.
وحذّر المكتب من أن تأثير الأمطار والرياح سيبلغ ذروته بعد وصول الإعصار إلى اليابسة.
وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 21 ألف مسكن قبل أن تعود إلى معظمها في فترة بعد الظهر، لكن تسعة آلاف منها كانت لا تزال بلا كهرباء.

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المصدر: آ ف ب
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