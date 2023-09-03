الجيش المالي يعلن إحباط هجوم إرهابي

أحبطت قوات الأمن المالية، اليوم الأحد، هجوما "إرهابيا" في منطقة قريبة من العاصمة باماكو، أصيب خلاله شرطي ومدنيان، وفق ما ذكر بيان الجيش.

وقال الجيش، عبر موقع فيسبوك، إن الهجوم استهدف في الساعة 1:40 (بالتوقيتين المحلي والعالمي) موقع "ديالاكوروبا" في منطقة "كوليكورو"، على بعد حوالى خمسين كيلومترا شرق العاصمة المالية باماكو.

وأضاف الجيش أن شرطيين مناوبين في الموقع "ردوا بقوة وكثافة وتمكنوا من صد الإرهابيين".

وبلغت حصيلة الهجوم ثلاثة جرحى هم شرطي ومدنيان. وأشار الجيش إلى "تحييد إرهابي" بعدما "تخلى عنه المهاجمون أثناء فرارهم".

وتشهد مالي، منذ سنوات، أعمالا إرهابية اتسعت إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

وبعدما أطاح عسكريون الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في أغسطس 2020، طالبوا بانسحاب قوة "برخان" الفرنسية ثم بخروج قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بحلول نهاية هذا العام.