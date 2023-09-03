كوريا الشمالية تحذّر من خطر حرب نووية

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، أنّها أجرت، أمسس السبت، «محاكاة جديدة لهجوم نووي تكتيكي» برؤوس حربية نووية وهمية ثُبتّت على صاروخَي كروز بعيدي المدى أطلقتهما في البحر الأصفر، وذلك بغية التحذير من خطر حرب نووية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إنّ هذه العملية جاءت ردّاً على المناورات العسكرية المشتركة بين سيول وواشنطن والتي تعرف باسم «درع الحرية أولتشي».

وأوضحت أنّ «صاروخَي كروز استراتيجيين طويلي المدى يحملان رؤوساً حربية نووية وهمية أطلِقا» من الساحل الغربي لكوريا الشمالية باتجاه البحر جنوباً.

وأضافت الوكالة أنّ المناورة «لمحاكاة هجوم نووي تكتيكي نُفّذت فجر الثاني من سبتمبر للتحذير من خطر حرب نووية».

في العاصمة سول، أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أمس السبت، أنّ كوريا الشمالية أطلقت «عدداً من صواريخ كروز» قبالة ساحلها الغربي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، في بيان، إنّ عدداً غير محدّد من الصواريخ المجنّحة أطلق السبت حوالى الساعة 04,00 (19,00 بتوقيت غرينتش الجمعة) باتجاه البحر الأصفر، مضيفة أن العمل جارٍ على تحديد مواصفات الصواريخ.

ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبي للأنباء عن مسؤول في هيئة الأركان المشتركة نفيه لما أعلنته بيونغ يانغ عن طبيعة تجربتها الصاروخية، واصفاً إعلانها ب «المبالغ فيه».