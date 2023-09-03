روسيا تؤكد قصف ميناء.. والقضاء على عشرات الجنود الأوكرانيين

أعلن الجيش الروسي، اليوم الأحد، أنه قصف بالمسيّرات ليلا ميناء "ريني" الأوكراني المطل على نهر الدانوب، قرب الحدود مع رومانيا المنضوية في حلف الشمال الأطلسي (الناتو).

وأفاد الجيش "خلال الليل، نفّذ الجيش الروسي ضربة بمجموعة مسيّرات استهدفت منشآت لتخزين الوقود تستخدم لإمداد معدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في ميناء ريني في منطقة أوديسا.. تم ضرب جميع الأهداف المحددة".

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الأوكرانية خسرت نحو ستين جنديا في منطقة خيرسون خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة إن "خسائر أوكرانيا بلغت 60 جنديا ودبابة وخمس مركبات في منطقة خيرسون جراء الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية"، بحسب ما أوردته وكالة "تاس" الروسية للأنباء. وأضافت الوزارة أنه تم صد ثلاث هجمات مضادة للواءين الميكانيكيين 32 و43 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كوبيانسك.