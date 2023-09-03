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أوكرانيا تعلن اختراق خطوط دفاعات روسيا

جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ
3 سبتمبر 2023 16:46

قال الجنرال أولكسندر تارنافسكي، الذي يقود هجوم أوكرانيا المضاد في الجبهة الجنوبية، إن قواته حققت تقدماً.
وأوضح تارنافسكي، لصحيفة بريطانية، أن الجيش الأوكراني أحرز تقدماً كبيراً من خلال اختراق خطوط روسية في جنوب أوكرانيا، مشيراً إلى أنه يتوقع تقدماً أسرع في منطقة زابوريجيا.
وأدلى تارنافسكي بتصريحاته بعد أيام من إعلان كييف تحقيقها نصراً استراتيجياً باستعادة قرية «روبوتين» في الجنوب.
جاءت مقابلة صحيفة «ذي غارديان» مع الجنرال الأوكراني في الوقت الذي يرفض فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشكل متزايد الانتقادات الموجهة إلى الهجوم المضاد الذي شنته كييف، والذي يعتقد أنه حقق مكاسب أبطأ ممّا كان متوقعاً.
وقال تارنافسكي: «أصبحنا الآن بين الخط الدفاعي الأول والثاني».
وأضاف: «في خضمّ الهجوم، نستكمل الآن تدمير الوحدات التي توفر غطاء لتراجع القوات الروسية خلف خطها الدفاعي الثاني».
وأوضح تارنافسكي أن قوات روسيا «وقفت وانتظرت الجيش الأوكراني».
ونقلت الصحيفة البريطانية عنه قوله إن القوات الأوكرانية تستخدم مجدداً الآليات فيما أعادت روسيا نشر قوات لها في المنطقة.
وأقرّ تارنافسكي بتكبّد كييف خسائر موجعة.
وقال: «للأسف، نخسر أقوى وأفضل (جنودنا)».
وأضاف: «لذلك، علينا التركيز الآن على بعض المناطق وتنفيذ المهمّة. مهما كان الأمر صعباً علينا جميعاً».
السبت، قال زيلينسكي على تلغرام: «رغم كل شيء ومهما قالوا، نحن نتقدّم وهذا أكثر ما يهمّ».

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المصدر: وكالات
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