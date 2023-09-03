الصين تخصص مليار يوان للإغاثة من الكوارث

أعلنت الصين تخصيص مليار يوان (نحو 193.3 مليون دولار أميركي) للإغاثة من الكوارث في المناطق المتضررة من الفيضانات أو الجفاف أو آفات المحاصيل، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، نقلاً عن وزارة المالية الصينية.

وقالت الوزارة السبت إنه تم تخصيص الأموال بشكل مشترك بينها وبين وزارة الزراعة والشؤون الريفية ووزارة الموارد المائية.

وأضافت وزارة المالية إن إجمالي 272 مليون يوان سيتم تخصيصها للإغاثة من الجفاف في مناطق مثل قانسو وشنشي، في حين سيتم تخصيص 357 مليون يوان أخرى لمساعدة جيلين وهيلونججيانج ومقاطعات أخرى على التعامل مع الفيضانات واستعادة إنتاجها الزراعي. وأوضحت الوزارة أنه سيتم تخصيص الأموال المتبقية لمناطق من بينها جيانجشي وهونان وذلك لمكافحة الآفات الزراعية والوقاية منها.