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إجلاء الآلاف وإلغاء الرحلات مع تأهب تايوان للإعصار "هايكوي"

إجلاء الآلاف وإلغاء الرحلات مع تأهب تايوان للإعصار "هايكوي"
3 سبتمبر 2023 08:36

ألغيت الرحلات الجوية الداخلية وأجلي ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص بينما تستعد تايوان لوصول إعصار هايكوي اليوم الأحد، والذي من المتوقع أن يجلب أمطاراً غزيرة ورياحاً قوية إلى جنوب وشرق الجزيرة.
ومن المتوقع أن يصل هايكوي إلى اليابسة في المنطقة الجبلية ذات الكثافة السكانية المنخفضة أقصى جنوب شرق تايوان في وقت متأخر من بعد ظهر اليوم الأحد، وألغت الأقاليم والمدن في الشرق والجنوب الدراسة وأعلنت اليوم عطلة من العمل.
ومن المتوقع أن يكون هايكوي مجرد إعصار من الفئة الأولى أو الثانية عندما يضرب تايوان، وفقاً لموقع تروبيكال ستورم ريسك.
وقالت الحكومة التايوانية إنه تم بالفعل إجلاء 2868 شخصًا من المناطق السكنية التي تقع بشكل رئيسي في الجنوب والشرق.
وألغت شركتا الطيران المحليتان الرئيسيتان في تايوان، يوني إير وماندارين إيرلاينز، جميع الرحلات الجوية اليوم الأحد، وألغيت أيضاً خدمات العبارات إلى الجزر المحيطة.
وكان الاضطراب أقل في الرحلات الجوية الدولية، إذ قالت إدارة الطيران المدني إنه تم إلغاء 37 رحلة فقط اليوم الأحد.
ونشر الجيش الجنود والمعدات للمساعدة في جهود الإغاثة من الفيضانات والإخلاء.

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