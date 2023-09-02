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استطلاع: "العمال البريطاني" المعارض يتقدم على المحافظين

شارع مزدحم بالمارة في العاصمة البريطانية لندن
3 سبتمبر 2023 00:47

أظهر استطلاع للرأي، السبت، تفوق حزب العمال المعارض في بريطانيا بفارق 14 نقطة على حزب المحافظين الحاكم بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك.
وأظهر الاستطلاع، الذي استند إلى آراء 2055 بالغا بريطانيا خلال الفترة من 30 أغسطس إلى الأول من سبتمبر، أن تأييد حزب العمال ارتفع إلى 42 بالمئة بزيادة نقطة مئوية واحدة منذ الاستطلاع الذي سبقه في يوليو، بينما زاد تأييد حزب المحافظين نقطتين إلى 28 بالمئة.
أجري الاستطلاع من قبل شركة "أوبينيوم لأبحاث السوق".
يعود النواب إلى البرلمان يوم الاثنين بعد قضائهم العطلة الصيفية ومن المتوقع إجراء انتخابات برلمانية العام المقبل.

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المصدر: وكالات
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