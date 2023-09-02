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نيجيريا تستدعي سفراءها في أنحاء العالم

الرئيس النيجيري بولا تينوبو
3 سبتمبر 2023 00:24

قال أجوري نجيلالي المتحدث باسم الرئيس النيجيري، اليوم السبت، إن الأخير أمر باستدعاء سفراء بلاده في أنحاء العالم على الفور.
وأضاف المتحدث "الرئيس مصمم على ضمان أن تكون الكفاءة والجودة ذات المستوى العالمي من الآن فصاعدا هي السمة المميزة لتقديم الخدمات ... للمواطنين والمقيمين والزوار المحتملين على حد سواء".
وقال مكتب الرئيس النيجيري بولا تينوبو، في بيان، إن ممثلي نيجيريا الدائمين لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف أُعفيا من "الاستدعاء" بسبب انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر.
لدى نيجيريا 109 بعثات دبلوماسية في أنحاء العالم تضم 76 سفارة و22 لجنة عليا و11 قنصلية.
ومن المقرر أن يجري تينوبو، الذي شرع في إجراء أكبر إصلاحات في البلاد منذ عقود، محادثات مع الرئيس الأميركي جو بايدن على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وسوف يلتقي أيضا بقادة البرازيل والهند وكوريا الجنوبية وألمانيا خلال اجتماع مجموعة العشرين الشهر الحالي.

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