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العراق.. فرض حظر تجوال في كركوك

سيارتان تحترقان جراء أعمال العنف في كركوك (من المصدر)
3 سبتمبر 2023 02:49

هدى جاسم (بغداد)

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أمر رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني أمس، بإعلان حظر التجوال بمحافظة كركوك شمال العراق على خلفية أعمال عنف خلفت قتيلاً و6 جرحى ودعا القوات الأمنية إلى السعي لاستتباب الأمن في المدينة. وذكر المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان، أن القائد العام للقوات المسلحة وجه بفرض حظر التجوال في كركوك والشروع بعمليات أمنية واسعة في المناطق التي شهدت أعمال شغب لغرض تفتيشها بالشكل الدقيق.  ووجه السوداني حسب البيان القطعات الأمنية في محافظة كركوك بأخذ دورها في بسط الأمن وفرض سلطة القانون باتجاه مثيري الشغب في المحافظة. 
كما شدد على أن «تكون هذه القطعات حازمة في إلقاء القبض على كل من تسول له نفسه العبث بأمن كركوك ومن أي جهة كانت وعدم السماح بحمل السلاح مطلقا باستثناء الأجهزة الأمنية». ودعا كذلك جميع الجهات السياسية والفعاليات الاجتماعية والشعبية إلى أخذ دورها في درء الفتنة والحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام في محافظة كركوك. 
بدوره، قال المتحدث باسم شرطة كركوك عامر شواني، في تصريح صحفي إن شخصا قتل فيما أصيب 6 آخرون وجميعهم مدنيون خلال أعمال العنف في كركوك. 
وأوضح مدير صحة كركوك زياد خلف، أن هوية الضحية لم تتضح بعد وكذلك ظروف مقتله، لافتا الى أن «الجرحى وبينهم عنصر أمني أصيبوا جراء التصادم المباشر سواء كان بطلق ناري أو بمواد أخرى من زجاج أو حديد أو حجارة».
وشهدت المحافظة أمس، تظاهرات مطالبة بفتح الطريق مع أربيل والذي تم قطعه من قبل مجموعة اعتصموا أمام المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك مطالبين بعدم إعادة تسليمه إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بناء على الاتفاق السياسي بين أربيل وبغداد وقرار رئيس الوزراء العراقي بهذا الشأن. 
وذكر بيان قيادة شرطة كركوك  «نوجه كافة العراقيين بالتوجه إلى محلات سكنهم وإخلاء الشارع وعدم الانجرار تحت الشعارات والأقاويل الزائفة». وأضاف البيان «ستقوم قيادة الشرطة بكافة توابعها بتطبيق حظر تجوال في كافة أرجاء المدينة يرجى الالتزام تجنباً للمساءلة القانونية».

العراق
كركوك
محمد شياع السوداني
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