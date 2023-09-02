أحزاب يمنية: «الحوثي» لا تؤمن بالسلام

عدن (الاتحاد)

أكدت قيادات حزبية وقوى سياسية يمنية، للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج أن جماعة الحوثي لا تؤمن بالسلام، وتعرقل كافة الجهود الأممية والدولية للهدنة الإنسانية، مؤكدة الوقوف صفاً واحداً خلف القيادة السياسية والشرعية لدعم جهود المبعوث الأممي والمجتمع الدولي لوقف الحرب وإحلال السلام.

وعقد المبعوث الأممي إلى اليمن، جلسة مشاورات مع قيادات فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية بمحافظة مأرب، حول عملية وقف الحرب وصناعة السلام في اليمن.

وجددت قيادات الأحزاب، للمبعوث الأممي تطلع الشعب اليمني لسلام عادل وشامل، يقوم على المرجعيات الثلاث المقرة بالإجماع محلياً وإقليمياً ودولياً تتمثل في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الامن رقم 2216 والقرارات الأخرى ذات الصلة.

كما أكدت وقوف الشعب اليمني والأحزاب السياسية صفاً واحداً خلف القيادة السياسية والشرعية وقرارتها في دعم جهود إنجاح جهود المبعوث الأممي والمجتمع الدولي لوقف الحرب وإحلال السلام الحقيقي الذي يؤسس لإعادة مؤسسات الدولة التي تعمل بموجب الدستور وقوة القانون الذي يحقق الحرية والعدالة والمساواة لكل المواطنين ويكون الشعب هو صاحب السيادة واختيار من يمثله ويحكمه عبر صناديق الاقتراع، لا أن يكون يُحكم بقانون الغلبة.

وأكدت قيادة الأحزاب والقوى السياسية بالمحافظة، أن جماعة الحوثي لا تؤمن بالسلام وليس في أجندتها، ويتضح ذلك من خلال تعنتها وعرقلتها لكافة الجهود الأممية والدولية للهدنة الانسانية وإحلال السلام، رغم التنازلات الكبيرة التي قدمتها الحكومة الشرعية من أجل إنجاح تلك الجهود.

ولفتت إلى أن جماعة الحوثي ترفع شعار السلام لتضليل المجتمع الدولي لإعادة التحشيد وترتيب صفوفها وإطالة أمد بقائها ونهب مكتسبات الشعب اليمني وأمواله، وتجريف الهوية وتفخيخ عقول الأجيال من خلال تغيير المناهج والفعاليات التعليمية والفكرية.

في غضون ذلك، استهدفت جماعة الحوثي، أمس، تجمعات للنازحين في وادي الحناية غرب تعز ضمن جرائمها المتواصلة ضد الإنسانية.

وأفادت مصادر محلية أن جماعة الحوثي استخدمت قذائف الهاون في استهداف ممنهج لتجمعات النازحين وسط وادي الحناية، مؤكدة أن أربع قذائف سقطت ساعات الصباح الأولى من أمس بالقرب من مخيم للنازحين ما أثار الخوف والفزع في صفوف الأهالي خاصة النساء والأطفال.