تركيا: ضبط شخصين زودا «داعش» بمعدات عسكرية في سوريا والعراق

أنقرة (وكالات)

أوقفت السلطات الأمنية التركية أمس، في مدينة إسطنبول شخصين أجنبيين مشتبه بهما بتزويد تنظيم «داعش» الإرهابي بمعدات عسكرية.

وذكرت سائل إعلام تركية، أن «فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول تواصل جهودها لكشف أنشطة التنظيم الإرهابي وذلك بعد التوصل لمعلومات تفيد بأن المشتبهين قاما بتأمين معدات عسكرية وتقديم الدعم اللوجستي لتنظيم داعش في سوريا والعراق».

وأضافت أنه «بعد مراقبة المشتبهين بهما قامت الفرق المعنية بمكافحة الإرهاب بتنفيذ عملية أسفرت عن القبض عليهما وأحالتهما إلى السلطات القضائية والتي قررت حبسهما».

وتستمر قوات الأمن التركية بتنفيذ عمليات مداهمة واعتقال في العديد من الولايات تستهدف معظمها عناصر وقيادات من التنظيمات الإرهابية.