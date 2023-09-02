الأحد 3 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

تركيا: ضبط شخصين زودا «داعش» بمعدات عسكرية في سوريا والعراق

أرشيفية
3 سبتمبر 2023 02:49

أنقرة (وكالات)

أخبار ذات صلة
ضبط إرهابي في الأنبار
رئيس الصومال: مستمرون في ملاحقة الإرهاب

أوقفت السلطات الأمنية التركية أمس، في مدينة إسطنبول شخصين أجنبيين مشتبه بهما بتزويد تنظيم «داعش» الإرهابي بمعدات عسكرية. 
وذكرت سائل إعلام تركية، أن «فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول تواصل جهودها لكشف أنشطة التنظيم الإرهابي وذلك بعد التوصل لمعلومات تفيد بأن المشتبهين قاما بتأمين معدات عسكرية وتقديم الدعم اللوجستي لتنظيم داعش في سوريا والعراق». 
وأضافت أنه «بعد مراقبة المشتبهين بهما قامت الفرق المعنية بمكافحة الإرهاب بتنفيذ عملية أسفرت عن القبض عليهما وأحالتهما إلى السلطات القضائية والتي قررت حبسهما». 
وتستمر قوات الأمن التركية بتنفيذ عمليات مداهمة واعتقال في العديد من الولايات تستهدف معظمها عناصر وقيادات من التنظيمات الإرهابية.

تركيا
إسطنبول
داعش
سوريا
الإرهاب
الجيش التركي
آخر الأخبار
حمدان بن زايد خلال زيارته جناح الأرشيف والمكتبة الوطنية
الإمارات
حمدان بن زايد: الإمارات تحافظ على تراثها الغني والقيِّم
اليوم 02:50
سلطان النيادي يعود إلى الأرض غداً
الإمارات
سلطان النيادي يعود إلى الأرض غداً
اليوم 02:49
رئيس كينيا خلال تسلمه أوراق اعتماد سفير الدولة (وام)
الإمارات
رئيس كينيا يتسلم أوراق اعتماد سفير الدولة
اليوم 02:50
محمد اليافعي عميد «الزراعة» في جامعة الإمارات لـ «الاتحاد»: الأمن الغذائي ومكافحة تغير المناخ في صلب «COP28»
الإمارات
محمد اليافعي عميد «الزراعة» في جامعة الإمارات لـ «الاتحاد»: الأمن الغذائي ومكافحة تغير المناخ في صلب «COP28»
اليوم 02:50
توقعات بتزويد هواتف آيفون الجديدة بفتحة شاحن «سي»
دنيا
توقعات بتزويد هواتف آيفون الجديدة بفتحة شاحن «سي»
اليوم 11:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©