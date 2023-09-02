رئيس الصومال: مستمرون في ملاحقة الإرهاب

مقديشو (الاتحاد)

تعهد الرئيس الصومالي بملاحقة الخلايا الإرهابية في كل شبر من أراضي بلاده، لضمان الاستقرار وإعادة الخدمات الأساسية، فيما لقي 20 عنصراً من «الشباب» مصرعهم في عملية عسكرية نوعية نفذها الجيش، كما أحبط محاولة تفجير سيارة مفخخة وسط مقديشو. وأعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أمس، أن القوات المسلحة الصومالية مستمرة في ملاحقة الخلايا الإرهابية في كل شبر من أراضي بلاده، وذلك بالتعاون مع القوات المحلية بالولايات والمقاومة الشعبية. وأكد شيخ محمود في خطاب: «إن الهدف من القضاء على الإرهاب هو ضمان الاستقرار وإعادة الخدمات الأساسية وإرساء البنية التحتية للسكان المحليين»، حسبما نقلت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا».

ولفت إلى أن «القوات المسلحة تغلبت على العدو الإرهابي المتمثل في مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، كما تمكنت من تحرير مدن ومناطق ولايتي هيرشبيلي وجلمدج»، معلناً أن العمليات العسكرية المقبلة ستكون ضد فلول المتمردين في المناطق التابعة لولايتي «جنوب الغرب» و«جوبالاند».

وتزامن خطاب الرئيس الصومالي مع إصدار علماء دين في الصومال بياناً بـ«تجريم التعامل مع ميليشيات الشباب».

وفي سياق متصل، لقي ما لا يقل عن 20 عنصراً من ميليشيات «الشباب» مصرعهم في عملية عسكرية نوعية نفذها الجيش الصومالي بولاية «جنوب الغرب الإقليمية». ونقلت «صونا» عن ضباط في الجيش قولهم إن «العملية حققت الهدف المنشود، إذ تم قتل المتمردين أثناء وجودهم في أحد المنازل بمدينة كونتواري التابعة لإقليم شبيلي السفلى». كما نفذ الجيش الصومالي عملية عسكرية استهدفت تجمعاً للخلايا الإرهابية في منطقة «دماي» بمدينة «حررطيري» الساحلية بولاية «غلمدغ».

من جانبه، أكد وزير الداخلية والشؤون الفيدرالية والمصالحة الصومالي أحمد فقي في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه «تم تدمير معقل الإرهابيين في منطقة دماي بالكامل جراء العمليات العسكرية التي أجراها الجيش الوطني، بالتعاون مع القوات الصديقة».

من جانبه، قال عبد الرحمن يوسف العدالة، نائب وزير الإعلام: «إن غارة جوية استهدفت تجمعاً للخلايا الإرهابية في منطقة دماي بمدينة حررطيري الساحلية بولاية غلمدغ الإقليمية، ما أدى إلى خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات لدى العدو الإرهابي». كما أحبطت القوات الأمنية الصومالية، أمس، محاولة تفجير سيارة مفخخة في العاصمة الصومالية مقديشو. وأفادت وسائل إعلام صومالية، بأن الأجهزة الأمنية قامت باعتراض سيارة محملة بعبوات ناسفة بالقرب من نقطة تفتيش في مديرية دينيلي بمقديشو، وكانت العبوات مخبأة داخل كميات من الخضراوات، وذلك قبل لحظات من انفجارها. وأضافت أنه تم القبض على شخصين كانا يقودان السيارة ويجري استجوابهما.

يشار إلى أن القوات الحكومية تشن منذ أشهر عدة هجمات عسكرية ضد حركة «الشباب»، وقد تمكنت من استعادة أجزاء كبيرة من وسط الصومال من الحركة الإرهابية، وتواصل جهودها المكثفة من أجل استئصال شأفة الإرهابيين، وتحرير المناطق القليلة المتبقية من أيدي الخلايا الإرهابية.