الاتحاد الأفريقي يتعهد بدعم الصومال في مواجهة الإرهاب

مقديشو (الاتحاد)

أكدت بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال «أتميس» مجدداً التزامها بدعم الهجوم العسكري المستمر بقيادة الصومال ضد مقاتلي حركة «الشباب» الإرهابية لضمان السلام والأمن في البلاد قبل خروجها في ديسمبر 2024. وقال قائد قوات البعثة جنرال سام أوكيدينج: إن «هدفنا وجميع أصحاب المصلحة في هذه المهمة هو رؤية صومال أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا ويعيش في سلام مع نفسه ومع بقية العالم».

وأضاف: «التركيز ينصب على تعزيز قدرات قوات الأمن الصومالية لتولي المسؤوليات الأمنية للبلاد مع قيام (أتميص) بسحب قواتها تدريجيا».

وحث قائد القوة المجتمع الدولي على مواصلة دعم عملية بناء السلام في المجالات الرئيسية من بينها تشكيل قوات الأمن الصومالية ورفع حظر الأسلحة وبناء القدرات ونشر عناصر تمكين القوة الحيوية، وتوفير التمويل المستدام الذي يمكن التنبؤ به للبعثة والحكومة الصومالية.

الجدير بالذكر أن انسحاب 3000 جندي من قوات الاتحاد الأفريقي في المرحلة الثانية، من المتوقع أن يكتمل بحلول نهاية سبتمبر وفقا لقرار الأمم المتحدة رقم 2687.