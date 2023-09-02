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اتفاق ليبي - أممي على أهمية إجراء الانتخابات في ظل حكومة موحدة

اتفاق ليبي - أممي على أهمية إجراء الانتخابات في ظل حكومة موحدة
3 سبتمبر 2023 02:49

حسن الورفلي (بنغازي)

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اتفق رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، على أهمية إجراء الانتخابات في ظل حكومة موحدة تدعمها الأطراف الرئيسية.
وبين باتيلي أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد أمس، في مدينة «القبة»، مناقشة التطورات السياسية الجارية في ليبيا.
وأضاف أنه «جرى خلال اللقاء التشديد على الحاجة الملحة إلى تسريع استكمال الإطار القانوني لإجراء انتخابات شاملة». 
وأشار المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب أنه «جرى خلال اللقاء بحث مُستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا لا سيما المجهودات المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مقدمتها ما توصلت إليه اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6».
إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أمس، إقامة تمركزات أمنية في العاصمة طرابلس. وأكدت وزارة الداخلية أن «تمركزات الإدارة العامة للدعم المركزي في طرابلس تهدف لحفظ الأمن والاستقرار تنفيذاً لخطة تأمين العاصمة».
سياسياً، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن «عهد الحروب قد ولى، ولن يعود».
وتعهد الدبيبة في كلمته خلال حفل تخريج الدفعة التاسعة لقوة مكافحة الإرهاب بالوقوف ضد كل من يزعزع أمن ليبيا ومواجهة المتربصين بإنشاء مشاريع التنمية والتطوير. وأضاف الدبيبة أن «ليبيا الزاخرة بالخيرات لن تكون إلا آمنة».

مجلس النواب الليبي
عقيلة صالح
ليبيا
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