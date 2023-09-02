واشنطن وباريس تعربان عن الرغبة في حل دبلوماسي لأزمة النيجر

واشنطن (وكالات)

أعربت الولايات المتحدة وفرنسا عن رغبتهما في التوصل إلى حل دبلوماسي للوضع في النيجر على خلفية الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم أواخر يوليو الماضي. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» بات رايدر، في بيان مساء أمس الأول، إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو. وأضاف المتحدث أن «الوزيرين ناقشا البيئة الأمنية في النيجر في ضوء التطورات الأخيرة في غرب أفريقيا التي شهدت عدة انقلابات منذ سنة 2020». وتابع أنهما أعربا عن الرغبة في التوصل إلى حل دبلوماسي للوضع في النيجر وشددا على ضرورة مواصلة التواصل مع النيجر والشركاء الإقليميين الأفارقة.

وتشدد واشنطن منذ الإطاحة بالرئيس بازوم على ضرورة إيجاد حل دبلوماسي لأزمة النيجر.