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4 قتلى بينهم صينيان بهجوم على موكب للتعدين في الكونغو

أرشيفية
3 سبتمبر 2023 02:49

كينشاسا (وكالات)

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لقي 4 أشخاص منهم صينيان مصرعهم في هجوم شنّه مسلّحون على موكب مركبات تابع لشركة تعدين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقال مسؤول منطقة فيزي في إقليم جنوب كيفو سامي باديبانغا كالوندجي إن «منفّذي الهجوم سرقوا ذهبًا وتوجهوا به نحو الأدغال».
وأشار المتحدث باسم «لجنة مراقبة أنشطة التعدين» في فيزي آموس لوكونغيا بدوره، إلى أن الموكب المستهدف كان يضمّ 4 مركبات تابعة لشركة «تي ام سي» للتعدين، بينما كانت تغادر موقع تعدين على ضفاف نهر كيمبي.
وأشار باديبانغا إلى أن المركبات تعرضت للهجوم في منطقة نغانجا الواقعة جنوب غرب منطقة فيزي. 

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