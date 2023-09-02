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بوركينا فاسو تعلن القضاء على 100 إرهابي

جنود من جيش بوركينا فاسو
2 سبتمبر 2023 23:52

أعلن الجيش في دولة بوركينا فاسو، اليوم السبت، القضاء على أكثر من 100 إرهابي.
وقال الجيش، في بيان بث عبر التلفزيون الرسمي، إنه "تم التغلب على المسلحين الإرهابيين في عمليتين، أمس الجمعة، في شمال البلاد بالقرب من الحدود مع مالي والنيجر".
ودمرت قوات الأمن في بوركينا فاسو، مركبات تابعة للإرهابيين وصادرت معدات ومخدرات، وفقا للبيان.
وأضاف الجيش أن "خمسة من أفراد قوات الأمن قتلوا أيضا خلال العملية".
و تنشط جماعات إرهابية في بوركينا فاسو، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 21 مليون نسمة وفي مالي والنيجر المجاورتين.
وترتبط تلك الجماعات بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين.
ونزح أكثر من مليوني شخص داخل بوركينا فاسو نتيجة الأعمال الإرهابية التي تنفذها تلك الجماعات. 

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المصدر: وكالات
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