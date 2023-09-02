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المستشار الألماني يتعرض لإصابة خلال ممارسة الرياضة

المستشار الألماني شولتس أثناء ممارسة الرياضة
2 سبتمبر 2023 23:41

أصيب المستشار الألماني أولاف شولتس في وجهه بعدما سقط خلال ممارسة رياضة الهرولة، اليوم السبت، ما دفعه إلى إلغاء ارتباطاته على ما أعلنت ناطقة باسم الحكومة.
وأضافت المتحدثة، في تصريح صحفي "سقط خلال ممارسة رياضة الهرولة ويعاني من رضوض في الوجه. للأسف، اضطر لإلغاء مواعيده" المقررة خلال النهار.
وكان يفترض أن يشارك شولتس في اجتماعات سياسية دعما لمرشحي حزبه الاشتراكي الديمقراطي تحضيرا للانتخابات الإقليمية المقررة في مقاطعة "هيسن" الشهر المقبل.
وغالبا ما يمارس أولاف شولتس رياضة الهرولة وهو يقبل على ذلك منذ سنوات.
وقال، قبل سنوات قليلة خلال مقابلة صحفية "أمارس الهرولة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع. والأحد، أكرس ساعة ونصف ساعة لذلك".
وأضافت المتحدثة أن مواعيد شولتس المحددة باقي أيام الأسبوع لم تتغير.

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المصدر: وكالات
أولاف شولتس
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إصابة
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