الحكومة البريطانية تدرس تتبع المهاجرين إلكترونياً

كمال علواني (لندن)

تدرس وزارة الداخلية البريطانية وضع طالبي اللجوء الذين يصلون إلى المملكة المتحدة عبر وسائل غير مصرح بها تحت المراقبة الإلكترونية، من خلال «أساور» تعملُ بنظامِ تحديدِ المواقعِ العالميّ «جي بي إس» وذلكَ للحيلولةِ دون فرارهم نظراً لقلة المرافِقِ الأمنيةِ المُخصصةِ لإيوائِهم. وتواجه الحكومة البريطانية أزمة إسكانية حادة بسبب الارتفاع المستمر في أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى البلاد بشكل غير قانوني.

وقال توني ترافرس، أستاذ الشؤون الحكومية في كلية الاقتصاد اللندنية لـ«قنوات أبوظبي»: «الخطوة التي تدرسها الحكومة تعتبر مثالاً واضحاً على مدى الصعوبات التي تواجهها في السعي للوفاء بالتزاماتها في الحد من المهاجرين القادمين على متن القوارب».

وأضاف ترافرس: «كما تدل على مساعي الحكومة في إرسال إشارات إلى الناخبين بأنها تبذل قصارى جهدها لتحقيق أهدافها في الحد من الهجرة رغم أن الجهود التي بذلتها لحد الآن قد فشلت».

ويكلف الإبقاء على المهاجرين غير الشرعيين، دافعي الضرائب البريطانيين نحو 4 مليارات جنيه إسترليني «5 مليارات دولار» سنوياً، فيما يتكلف إبقاء أكثر من 50 ألف مهاجر غير شرعي في فنادق حوالي 6 ملايين جنيه «7.5 مليون دولار» يومياً.

من جانبها، قللت جوليا تنسلي، مديرة السياسات والاتصالات في شبكة حقوق المهاجرين، من أهمية الخطوة التي تنوي الحكومة البريطانية اللجوء إليها. وقالت تنسلي لـ«قنوات أبوظبي»: «مهما يكن تفكير وزارة الداخلية في الذي يمكن أن تجنيه من تكبيل المهاجرين غير القانونيين بأساور إلكترونية، أعتقد أنها لن تحصل على النتيجة التي تريدها»، مضيفة، مع تمرير القوانين التي تجرم هذه الفئة عبر البرلمان، فإن هؤلاء المهاجرين سيتحولون إلى الحياة السرية وسيبذلون كل ما في وسعهم للبقاء والاستمرار.