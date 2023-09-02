الأمن الباكستاني يقضي على 8 إرهابيين

إسلام آباد (وكالات)

تمكنت الشرطة الباكستانية في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان من القضاء على ثمانية إرهابيين في عمليتين مختلفتين، تم تنفيذهما في الإقليم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأفادت الشرطة في بيان أمس، بأن فرقة مكافحة الإرهاب التابعة لها نفذت العملية الأولى في منطقة «واشك» وقضت على خمسة إرهابيين، بعد أن رفضوا الاستسلام وقاموا بإطلاق النار، مشيرة إلى أن الإرهابيين الخمسة كانوا مطلوبين منذ فترة لتورطهم في تنفيذ أعمال إرهابية طالت مدنيين ورجال أمن.

وأضاف البيان أن فرقة مكافحة الإرهاب تمكنت كذلك من القضاء على ثلاثة إرهابيين في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان، خلال عملية أخرى تم تنفيذها في ضوء معلومات استخباراتية، وتمكنت من تحرير طفل اختطفه الإرهابيون الثلاثة.