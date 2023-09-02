7 قتلى بهجوم في شمال غرب نيجيريا

قالت الشرطة النيجيرية، اليوم السبت، إن سبعة مصلين على الأقل قتلوا في هجوم شنه مسلحون على مسجد في ولاية كادونا بشمال غرب نيجيريا.

وقال منصور هارونا المتحدث باسم شرطة كادونا، عبر الهاتف، إن الهجوم وقع في قرية "سايا" النائية بمنطقة حكومة "إيكارا" المحلية بولاية كادونا في وقت متأخر الليلة الماضية بينما كان المصلون يستعدون لأداء الصلاة.

وأضاف هارونا أن شخصين آخرين أصيبا خلال الهجوم ونقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وعاثت العصابات المسلحة فسادا في شمال غرب نيجيريا خلال السنوات الثلاث المنصرمة وخطفت الآلاف وقتلت المئات.

وزادت هذه الهجمات العبء على قوات الأمن النيجيرية التي تكافح جماعات إرهابية في شمال شرق البلاد إلى جانب الاشتباكات بين المزارعين والرعاة.