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رئيس جنوب أفريقيا يعِد بفوز حزبه في انتخابات 2024

سيريل رامابوزا، رئيس جنوب أفريقيا يدلي بتصريح صحفي
2 سبتمبر 2023 21:24

وعد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا، اليوم السبت، بفوز حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم بالغالبية المطلقة في انتخابات العام 2024، مضيفا أن حزبه لن يحتاج إلى التحالف مع أحزاب أخرى، على الرّغم مما تشير إليه استطلاعات الرأي.
وقال رامابوزا، الذي يراس الحزب الحاكم "سيفوز حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بالغالبية المطلقة (...) نحن واثقون بأننا سنخرج منتصرين".
ومنذ انتهاء نظام الفصل العنصري في العام 1994 وإحلال الديمقراطية، يختار حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، الذي يشكل غالبية في البرلمان، رئيس جنوب أفريقيا.
وسيدلي المقترعون في جنوب أفريقيا بأصواتهم لانتخاب أعضاء البرلمان العام المقبل. بعدها، يختار حزب الغالبية رئيسًا للبلاد.
وردًا على سؤال عن هوية الأحزاب التي قد يتحالف معها الحزب الحاكم ليبقى في السلطة، قال رامابوزا "لا نعمل من أجل أن نكون في ائتلاف".
وأضاف، عشية تجمّع مقرّر في استاد في بلدة "سويتو" بضواحي مدينة جوهانسبرغ الجنوبية حيث سيطلق حملته الانتخابية، "نحن لا نعمل من أجل أن نكون في ائتلاف".
وتابع "معظم من كانوا يصوتون دائمًا لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي ما زالوا يرون أنه الوسيلة الوحيدة لعملية التحول في البلد، من أجل تثبيتها وتحسينها".
وأوضح أيضًا "كثيرون لا يرون أي جهة تقوم بعمل أفضل".

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المصدر: آ ف ب
سيريل رامافوزا
جنوب أفريقيا
حزب المؤتمر الوطني الأفريقي
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