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بريطانيا تكافح «النشاط السياسي» في صفوف الشرطة

سويلا برافرمان، وزيرة الداخلية البريطانية
2 سبتمبر 2023 20:57

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، اليوم السبت، فتح تحقيق في ممارسات تصرف انتباه عناصر الشرطة عن مهامهم الأساسية.
وتعتزم برافرمان مكافحة «النشاط السياسي» داخل صفوف أفراد الشرطة.
وقالت الوزيرة، في بيان «يتوقع الشعب البريطاني من الشرطة أن تركز على مكافحة الجريمة وحماية المجتمعات. إن النشاط السياسي لا يحافظ على سلامة الناس ولا يحل الجرائم ولا يدعم الضحايا، ولكنه يمكن أن يزعزع ثقة الجمهور».
وفي مقابلة مع صحيفة «ذي تلغراف» اليومية، ندّدت «بزيادة غير مقبولة في اتخاذ مواقف حزبية» في صفوف الشرطة.
وذكّرت خصوصاً بأنّ عناصر في الشرطة جثوا على ركبهم في ذروة حركة «حياة السود مهمة» في العام 2020.
وقالت الوزيرة، في هذه المقابلة، إن الشرطة «يجب أن تتأكد من اتخاذها موقف الحياد الصارم في كل الأوقات».
وأكدت أيضاً أنها تحدثت مع «مئات» من عناصر في الشرطة «سئموا من خطاب الفضيلة الذي خصص له بعض مسؤولي الشرطة وقتهم بدلاً من التركيز على عملهم في مكافحة الجريمة».

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المصدر: آ ف ب
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سويلا برافرمان
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