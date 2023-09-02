المحكمة العليا في النيجر تأمر بطرد السفير الفرنسي

وافقت المحكمة العليا في النيجر على الطرد الفوري للسفير الفرنسي، وألغت حصانته الدبلوماسية، وفقاً لطلب موجه إلى رئيس المحكمة.

يأتي هذا التطور بعد أن رفض السفير الفرنسي في نيامي المغادرة في أعقاب انتهاء مهلة 48 ساعة التي منحها إياه المجلس العسكري.

وأيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرار السفير عدم المغادرة قائلاً إن المجلس العسكري لا يملك سلطة طرد السفير.

وأمهل المجلس العسكري الذي استولى على السلطة من الرئيس محمد بازوم، السفير الفرنسي سيلفان إيتي 48 ساعة لمغادرة البلاد الأسبوع الماضي.

انتهت المهلة في 28 أغسطس الماضي دون استدعاء فرنسا لإيتي.

وذكرت وثيقة صادرة عن المجلس العسكري الحاكم، أن إيتي «رفض مغادرة البلاد بعد إعلانه شخصاً غير مرغوب فيه». وأكد متحدث باسم المجلس العسكري الوثيقة.