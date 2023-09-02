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زيلينسكي يعلن إحراز تقدم في الهجوم المضاد

جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ
2 سبتمبر 2023 19:20

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن قوات كييف «تتقدم» في هجومها المضاد على القوات الروسية.
واستعادت أوكرانيا بلدات عدة في الهجوم المضاد الذي يقترب من إكمال شهره الثالث، لكنها لم تستعد أي مناطق رئيسية، إذ تعيق خطوط الدفاع الروسية حركة الجنود الأوكرانيين.
وكتب زيلينسكي، على تطبيق «تلغرام» للتراسل «تتقدم القوات الأوكرانية. على الرغم من كل شيء ومهما يكن ما يقوله أي أحد، نحن نتقدم وذلك هو الأمر الأهم. نحن نتحرك».
وقالت هانا ماليار، نائبة وزير الدفاع الأوكراني، أمس الجمعة، إن قوات كييف اخترقت الخط الأول من الدفاعات الروسية في منطقة زابوريجيا الواقعة جنوب شرق البلاد.
وأوضح البيت الأبيض أن أوكرانيا حققت «نجاحاً ملحوظاً» في المنطقة، على الرغم من تحذير ماليار من أن قوات كييف قد وصلت إلى مواقع أشد تحصيناً في الجانب الآخر بعد اختراق خط الدفاع.
وأفاد الجيش الأوكراني، في تحديثه اليومي عن ساحة المعركة، بأنه لم تحدث اختراقات جديدة، لكنه قال إن قواته تواصل التقدم نحو «ميليتوبول»، وهي مركز حضري رئيسي تسيطر عليه روسيا في منطقة زابوريجيا.
وأفاد الجيش بوقوع 45 اشتباكاً مسلحاً على خطوط المواجهة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة.
وتصف روسيا الهجوم الأوكراني المضاد بالفعل بأنه فاشل.

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المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
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