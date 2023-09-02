هجوم جديد على جسر القرم بزوارق مسيّرة

أعلنت روسيا أنّها دمّرت في البحر الأسود، ليل الجمعة السبت، ثلاثة زوارق أوكرانيّة قالت إنّها حاولت مهاجمة جسر القرم، بعدما أعلنت كييف الجمعة، للمرة الأولى، أنها شنت هذا الأسبوع هجوماً بمسيّرات على مطار روسي انطلاقاً من الأراضي الروسية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسيّة، عبر تطبيق «تلغرام»، أنّه «في 2 سبتمبر، عند نحو الساعة 2,20 بتوقيت موسكو (23,20 بتوقيت غرينتش الجمعة)، دُمّر في البحر الأسود الزورق الأوكراني المُسيّر الثالث شبه الغاطس الذي أرسله نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على جسر القرم».

في 12 أغسطس، أعلنت الدفاعات الجوّية الروسيّة أنّها صدّت هجوماً صاروخياً فوق جسر القرم الاستراتيجي في مضيق «كيرتش».

وتعرض جسر القرم مراراً بهجمات أوكرانيّة، وهو يُشكّل بنية تحتيّة مهمّة مدنياً وعسكرياً تربط روسيا بشبه الجزيرة.

وتسبّب هجوم، في يوليو الماضي، بإلحاق أضرار كبيرة في الجزء الذي تسلكه السيّارات من الجسر.

وتُستهدف أراضي القرم أيضاً بضربات أوكرانيّة.