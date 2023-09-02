الأحد 3 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

هجوم جديد على جسر القرم بزوارق مسيّرة

جسر القرم
2 سبتمبر 2023 19:12

أعلنت روسيا أنّها دمّرت في البحر الأسود، ليل الجمعة السبت، ثلاثة زوارق أوكرانيّة قالت إنّها حاولت مهاجمة جسر القرم، بعدما أعلنت كييف الجمعة، للمرة الأولى، أنها شنت هذا الأسبوع هجوماً بمسيّرات على مطار روسي انطلاقاً من الأراضي الروسية.
وذكرت وزارة الدفاع الروسيّة، عبر تطبيق «تلغرام»، أنّه «في 2 سبتمبر، عند نحو الساعة 2,20 بتوقيت موسكو (23,20 بتوقيت غرينتش الجمعة)، دُمّر في البحر الأسود الزورق الأوكراني المُسيّر الثالث شبه الغاطس الذي أرسله نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على جسر القرم».
في 12 أغسطس، أعلنت الدفاعات الجوّية الروسيّة أنّها صدّت هجوماً صاروخياً فوق جسر القرم الاستراتيجي في مضيق «كيرتش».
وتعرض جسر القرم مراراً بهجمات أوكرانيّة، وهو يُشكّل بنية تحتيّة مهمّة مدنياً وعسكرياً تربط روسيا بشبه الجزيرة.
وتسبّب هجوم، في يوليو الماضي، بإلحاق أضرار كبيرة في الجزء الذي تسلكه السيّارات من الجسر.
وتُستهدف أراضي القرم أيضاً بضربات أوكرانيّة.

أخبار ذات صلة
7 قتلى بهجوم في شمال غرب نيجيريا
مقتل 9 جنود بهجوم انتحاري في باكستان
المصدر: وكالات
شبه جزيرة القرم
هجوم
آخر الأخبار
حمدان بن زايد خلال زيارته جناح الأرشيف والمكتبة الوطنية
الإمارات
حمدان بن زايد: الإمارات تحافظ على تراثها الغني والقيِّم
اليوم 02:50
سلطان النيادي يعود إلى الأرض غداً
الإمارات
سلطان النيادي يعود إلى الأرض غداً
اليوم 02:49
رئيس كينيا خلال تسلمه أوراق اعتماد سفير الدولة (وام)
الإمارات
رئيس كينيا يتسلم أوراق اعتماد سفير الدولة
اليوم 02:50
محمد اليافعي عميد «الزراعة» في جامعة الإمارات لـ «الاتحاد»: الأمن الغذائي ومكافحة تغير المناخ في صلب «COP28»
الإمارات
محمد اليافعي عميد «الزراعة» في جامعة الإمارات لـ «الاتحاد»: الأمن الغذائي ومكافحة تغير المناخ في صلب «COP28»
اليوم 02:50
توقعات بتزويد هواتف آيفون الجديدة بفتحة شاحن «سي»
دنيا
توقعات بتزويد هواتف آيفون الجديدة بفتحة شاحن «سي»
اليوم 11:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©