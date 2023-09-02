أوكرانيا تهدد بضرب أهداف تبعد مئات الكيلومترات في روسيا

ذكر مسؤول أوكراني أن بلاده قادرة الآن على الوصول إلى أهداف في الأراضي الروسية، تبعد 1500 كيلومتر، باستخدام الأسلحة المتاحة لديها.

وذكر أوليكسي دانيلوف، سكرتير المجلس الوطني للأمن والدفاع للإذاعة الأوكرانية أن مثل هذه الأهداف البعيدة، لم تعد تمثل صعوبة، نظراً لأن أوكرانيا تطور برنامجها للصواريخ والطائرات المسيرة منذ بعض الوقت.

وأضاف أن الصواريخ، المستخدمة في الأراضي الروسية من أصل أوكراني، في إشارة إلى الهجمات على أهداف عسكرية روسية، في إطار هجوم كييف المضاد الذي بدأ في يونيو الماضي. وأشار دانيلوف إلى البرنامج الصاروخي الأوكراني، الذي يتم تطويره منذ عام 2020، وأيضاً حقيقة أن الكثير من الشركات تشارك في إنتاج طائرات مسيرة.

وأوضح، في بث مساء أمس الجمعة، أن «كل هذا سيحقق نتائج».

وتابع سكرتير المجلس الوطني للأمن والدفاع الأوكراني أن القوات المسلحة في بلاده قادرة على ضرب أهداف، ليست فقط على بعد 700 كيلومتر، لكن «حتى على بعد 1000 و1500 كيلومتر».

وتواجه روسيا موجة متصاعدة من الهجمات بالطائرات المسيرة على العاصمة موسكو وغيرها من مناطق البلاد.