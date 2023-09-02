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روسيا تعلن إسقاط طائرات مسيرة أوكرانية

تعرض مبنى لأضرار في روسيا جراء سقوط طائرة مسيرة أوكرانية
2 سبتمبر 2023 16:28

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إنها أسقطت ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقة بيلغورود.
وأفاد حاكم المنطقة بأن رجلاً قُتل جراء ضربة صاروخية أوكرانية على قرية قرب الحدود.
وفي سياق منفصل، قال حاكما منطقتي بريانسك وكورسك المجاورتين إن مجموعة من القرى على الحدود تعرضت لهجوم أوكراني. وأصيبت امرأة في منطقة كورسك.
وارتفع عدد الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة على الأراضي الروسية في الأسابيع القليلة الماضية، إذ إنه في بعض الأيام تشن عشرات الطائرات المسيرة هجمات على روسيا دفعة واحدة. وبلغت الطائرات منطقة بسكوف الغربية التي تبعد 600 كيلومتر عن أوكرانيا.
وقالت سلطات محلية في منطقة خيرسون، اليوم السبت، إن كييف شنت هجوماً بطائرة مسيرة على قرية «ماسليفكا» مما أدى إلى إصابة مدني.

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المصدر: رويترز
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طائرات مسيرة
روسيا
بيلغورود
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