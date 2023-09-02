الجابون تعلن إعادة فتح حدودها

قال متحدث باسم الجيش في الجابون، اليوم السبت، إن البلاد أعادت فتح حدودها بعد ثلاثة أيام من إغلاقها خلال استيلاء الجيش على السلطة إثر الإطاحة برئيس البلاد علي بونجو.

واستولى ضباط عسكريون، بقيادة الجنرال بريس أوليجي نجيما على السلطة، يوم الأربعاء، ووضعوا بونجو قيد الإقامة الجبرية ونصبوا نجيما رئيسا للمرحلة الانتقالية.

وتعرض القادة العسكريون لضغوط دولية لاستعادة الحكومة المدنية، لكنهم قالوا الليلة الماضية إنهم لن يتعجلوا في إجراء الانتخابات.

وقال أولريك مانفومبي مانفومبي الناطق باسم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات" إن اللجنة "قررت بأثر فوري إعادة فتح الحدود البرية والبحرية والجوية" بدءاً من السبت.

وأضاف أن الحدود البرية والبحرية والجوية فتحت لأن المجلس العسكري "مهتم بالحفاظ على احترام سيادة القانون والعلاقات الجيدة مع جيراننا وجميع دول العالم" ويريد الحفاظ على "التزاماته الدولية".

وأعلنت المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (إيكاس) أنها ستعقد اجتماعا استثنائيا ثانيا، يوم الاثنين المقبل، لدراسة الوضع في الجابون.