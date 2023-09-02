الجيش الصومالي يُدمّر معقلاً إرهابياً

نفذ الجيش الوطني في الصومال، عملية عسكرية لاستهداف معقل منسوب لمليشيات حركة الشباب وسط البلاد.

وكتب وزير الداخلية والشؤون الفيدرالية والمصالحة، أحمد معلم فقي في صفحتة الشخصية على التواصل الاجتماعي " فيسبوك" :" أن معقل الإرهابيين في منطقة "دماي" تم تدميره بالكامل جراء العمليات العسكرية التي أجراها الجيش الوطني بالتعاون مع القوات الصديقة"، حسبما ذكرت اليوم السبت وكالة الأنباء الصومالية "صونا".

يأتي ذلك بعد إعلان الحكومة الفيدرالية الصومالية مقتل 30 من عناصر حركة الشباب إثر الهجوم الذي شنته على مدينة قريولي في إقليم شبيلي السفلى المجاور للعاصمة مقديشو أمس الجمعة.