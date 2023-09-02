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الجيش الصومالي يُدمّر معقلاً إرهابياً

الجيش الصومالي يُدمّر معقلاً إرهابياً
2 سبتمبر 2023 15:04

نفذ الجيش الوطني في الصومال، عملية عسكرية لاستهداف معقل منسوب لمليشيات حركة الشباب وسط البلاد.

وكتب وزير الداخلية والشؤون الفيدرالية والمصالحة، أحمد معلم فقي في صفحتة الشخصية على التواصل الاجتماعي " فيسبوك" :" أن معقل الإرهابيين في منطقة "دماي" تم تدميره بالكامل جراء العمليات العسكرية التي أجراها الجيش الوطني بالتعاون مع القوات الصديقة"، حسبما ذكرت اليوم السبت وكالة الأنباء الصومالية "صونا".

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يأتي ذلك بعد إعلان الحكومة الفيدرالية الصومالية مقتل 30 من عناصر حركة الشباب إثر الهجوم الذي شنته على مدينة قريولي في إقليم شبيلي السفلى المجاور للعاصمة مقديشو أمس الجمعة.

المصدر: وكالات
الجيش الصومالي
مقديشو
الصومال
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