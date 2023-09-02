الصين تصدر إنذارين لمواجهة الكوارث الناجمة عن الأمطار الغزيرة

أصدرت السلطات الصينية إنذارين باللونين البرتقالي والأصفر لمواجهة الكوارث الجيولوجية المحتملة الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي اجتاحت أجزاء في مناطق جنوب وجنوب غربي الصين.

وأفادت وكالة "شينخوا" للأنباء الصينية أن وزارة الموارد الطبيعية الصينية، وهيئة الأرصاد الجوية الصينية، أصدرتا إنذاراً باللون البرتقالي لمواجهة الكوارث الجيولوجية في جنوبي مقاطعة قوانغدونغ بجنوبي الصين في الفترة ما بين الساعة الثامنة مساء الجمعة وحتى الساعة الثامنة مساء اليوم، فيما حذرت من خلال إصدار إنذار باللون الأصفر من مخاطر حدوث كوارث جيولوجية ناجمة عن تساقط الأمطار في أجزاء من مقاطعات فوجيان، وقوانغدونغ ويوننان.

وتعتمد الصين نظام تحذير للطقس شديد الحمل الحراري مؤلف من ثلاثة مستويات مرمزة بالألوان، حيث يمثل البرتقالي أشدها قسوة، يليه الأصفر ثم الأزرق.



