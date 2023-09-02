إصابة العشرات في هونج كونج جراء إعصار "ساولا"

تعين علاج 55 شخصاً على الأقل في المستشفيات في هونج كونج ، بسبب تعرضهم لإصابات في أعقاب إعصار "ساولا". وذكرت سلطات هونج كونج صباح اليوم السبت أن حوالي 500 ساكن لجأوا إلى مراكز طارئة، بسبب العاصفة. كما أبلغت سلطات هونج كونج أيضا عن حوالي 80 حالة سقوط أشجار وحوالي 12 فيضانا ووصل إعصار "ساولا"، الليلة الماضية إلى المياه الساحلية لجنوب الصين وهونج كونج، محملا بأمطار غزيرة ورياح قوية.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية الصينية من أن إعصار "ساولا" ربما يصبح أقوى إعصار في المنطقة، منذ عام 1949 . وبسبب العاصفة ، تم تعليق العديد من الخدمات والأنشطة العامة في هونج كونج، وجرى إغلاق جميع المدارس، وعلقت بورصة هونج كونج التداول، مع إلغاء رحلات متعددة في مطار هونج كونج الدولي، وتم إغلاق مناطق الجذب السياحي مثل هونج كونج ديزني لاند مؤقتا.