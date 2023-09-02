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ملك تايلاند يصادق على تشكيلة الحكومة الجديدة

أرشيفية
2 سبتمبر 2023 10:11

صادق ملك تايلاند ماها فاجيرالونغكورن، السبت على التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة سريتا تافيسين، في خطوة إضافية نحو إنهاء أزمة سياسية تعود لأشهر.

وأفاد الديوان الملكي في بيان أن الملك صادق على التشكيلة الحكومية التي تضم 34 وزيرا، بمن فيهم بعض من تولوا مهام في الحكومة السابقة.

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وجاء في البيان الملكي أن "رئيس الوزراء سريتا تافيسين اختار حكومة مؤهلة لإدارة البلاد... لذا أمر الملك بتشكيل حكومة جديدة".

وسيتولى سريتا تافيسين وزارة المالية في الحكومة الجديدة، على أن يشغل أنوتين شارنفيراكول، وزير الصحة في الحكومة السابقة ، منصب نائب رئيس الوزراء.
كما تمّ تعيين الجنرال باتشاراوات وونغسوان، وزيرا للموارد الطبيعية والبيئة.

 

المصدر: د ب أ
تايلاند
الحكومة الجديدة
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