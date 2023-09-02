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الإعصار ساولا يصل إلى جنوب الصين

الإعصار ساولا يصل إلى جنوب الصين
2 سبتمبر 2023 08:32

وصل الإعصار ساولا، وهو الإعصار التاسع هذا العام، إلى مدينة زوهاي، بإقليم جوانجدونج جنوب الصين الساعة 0330 من صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي، حسبما أفاد مرصد الأرصاد الجوية بالإقليم.

ووصل الإعصار ساولا مصحوبا برياح تتراوح سرعها القصوى بين 42 و46 مترا في الثانية بالقرب من مركز الإعصار، إلى المنطقة الساحلية لمقاطعة جينوان في زوهاي. ومن المتوقع أن يضعف الإعصار وهو يتحرك غربا وجنوبا بطول ساحل جوانجدونج لتتراوح سرعته بين 15 و20 كيلومترا في الساعة، وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

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وبحلول الساعة 10 من صباح الجمعة، كانت السلطات قد أكملت إجلاء أكثر من 780 ألف شخص في جوانجدونج من مناطق خطيرة، كما تمت إعاة جميع سفن الصيد وعددها أكثر من 80 ألف قارب صيد إلى الموانئ للاحتماء وأرجأت 13 مدينة في الإقليم موعد بدء فصل الخريف الدراسي للمدارس الابتدائية والمتوسطة ورياض الأطفال، وفقا لمقرات السيطرة على الفيضانات والجفاف والأعاصير في الإقليم .

وتشير توقعات مركز الارصاد إلى أن الإعصار سولا سيتسبب في هبوب عواصف قوية وهطول أمطار غزيرة على المناطق الجنوبية والساحلية في جوانجدونج يومي السبت والأحد.

المصدر: وكالات
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