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انتخاب ثارمان شانموجاراتنام رئيساً لسنغافورة

المرشح الرئاسي ثارمان شانموجاراتنام يلتقي بمؤيديه أثناء انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية في سنغافورة
2 سبتمبر 2023 08:26

انتُخب نائب رئيس الوزراء السابق ثارمان شانموجاراتنام الجمعة، رئيسا لسنغافورة حسب النتائج الرسمية، في أول انتخابات تجري في البلاد على هذا المنصب منذ أكثر من عشر سنوات.

وأعلنت لجنة الانتخابات فوز الخبير الاقتصادي البالغ 66 عاما على مرشحين اثنين منافسين بعد حصوله على 70,4 في المئة من الأصوات.
وقال مسؤول الانتخابات تان مينغ دوي "أعلن أن ثارمان شانموجاراتنام هو المرشح المنتخب رئيسا لسنغافورة".

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ويحل شانموجاراتنام محل حليمة يعقوب التي ترشحت في 2017 في لولاية من ست سنوات.
وقال شانموجاراتنام في كلمة قبل إعلان النتائج "أعتقد أنه تصويت ثقة بسنغافورة. إنه تصويت للتفاؤل بمستقبل يمكننا أن نتقدم فيه معا".

المصدر: وكالات
الانتخابات الرئاسية
سنغافورة
انتخابات رئاسية
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