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كوريا الشمالية تطلق عدداً من الصواريخ باتجاه البحر

أرشيفية
2 سبتمبر 2023 08:15

أطلقت كوريا الشمالية فجر السبت "عدداً من صواريخ كروز" قبالة ساحلها الغربي، حسبما أعلن الجيش الكوري الجنوبي. 

وقالت هيئة الأركان المشتركة في بيان إن عدداً غير محدد من صواريخ كروز أطلق حوالى الساعة 04:00 (19,00 بتوقيت جرينتش) نحو البحر الأصفر، مضيفة أن العمل جارٍ على تحديد مواصفات الصواريخ.

وأوضحت: "عززنا المراقبة والسيطرة ونحافظ على أقصى قدر من الاستعداد بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة".

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المصدر: وكالات
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