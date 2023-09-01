لأول مرة.. أميركا ترسل ذخائر اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا

أشارت وثيقة، اطلعت عليها وكالة رويترز للأنباء، وأكد محتواها مسؤولان أميركيان بشكل منفصل، إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن سترسل لأول مرة ذخائر خارقة للدروع تحتوي على اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا.

وبإمكان القذائف من هذا النوع المساعدة في تدمير الدبابات، وهي جزء من حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى كييف من المقرر الكشف عنها الأسبوع المقبل.

يمكن إطلاق هذه الذخائر من دبابات «أبرامز» الأميركية التي قال مصدر مطلع إن من المتوقع تسليمها لأوكرانيا خلال أسابيع.

وقال أحد المسؤولين الأميركيين الاثنين إن حزمة المساعدات الجديدة ستتراوح قيمتها بين 240 مليون دولار و375 مليون دولار أميركي بحسب محتواها.