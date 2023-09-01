فرنسا وأميركا تدعمان جهود باتيلي لإقامة «حكومة تكنوقراط» في ليبيا

حسن الورفلي (بنغازي)

أكدت الولايات المتحدة وفرنسا دعمهما لوساطة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، ودعوته إلى إنشاء حكومة تكنوقراط موحدة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لدعم استقرار ليبيا.

وعقد اجتماع ضم المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، برفقة السفير الفرنسي لدى طرابلس مصطفى مهراج، ونائب السفير الأميركي، تبادلوا فيه وجهات النظر حول الوضع السياسي في ليبيا، بحسب منشور للسفارة الأميركية على موقع «إكس».

وأفادت السفارة، بأن أميركا وفرنسا شجعتا جهود لجنة «6+6» والعمل الجاري الذي تقوم به اللجنة المالية العليا.

ولجنة «6+6» مشكّلة من مجلسي النواب والدولة الليبيين، وأصدرت في 6 يونيو الماضي، القوانين التي ستجرى عبرها الانتخابات المنتظرة، إلا أن بعض بنودها يلاقي معارضة من أطراف بينما كانت اللجنة تصر على أن قوانينها «نهائية ونافذة».

من جانبه، أكد المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي بول سولير، دعم بلاده دعوة عبدالله باتيلي الخاصة بتشكيل حكومة موحدة بهدف إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في أسرع وقت ممكن.