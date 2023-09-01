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«الهجرة الدولية» تدعو إلى ضرورة معالجة تغير المناخ في أفريقيا

«الهجرة الدولية» تدعو إلى ضرورة معالجة تغير المناخ في أفريقيا
2 سبتمبر 2023 01:29

جنيف (وام) 

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دعت المنظمة الدولية للهجرة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة تغير المناخ وتحديات التنقل البشرى في القارة.
وقالت المنظمة، في تقرير لها أمس، بمناسبة انعقاد قمة المناخ الأفريقية في نيروبي بين 4- 6 سبتمبر الجاري، إن قمة المناخ الأفريقية تعد أكبر تجمع لرؤساء الدول والوزراء ووكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين والإنمائيين الأفارقة والقطاع الخاص والشباب في تاريخ القارة وتمثل فرصة غير مسبوقة لمعالجة الآثار المتزايدة لتغير المناخ على التنقل البشرى في أفريقيا.
أضاف التقرير أن البلدان الأفريقية تعد من بين أكثر البلدان عرضة لآثار تغير المناخ حيث تعاني من الآثار الوخيمة لأزمة المناخ، بما في ذلك الجفاف والفيضانات ودرجات الحرارة المناخية المتطرفة وارتفاع منسوب مياه البحر، ولفتت إلى أنه تم تسجيل أكثر من 7.5 مليون حالة نزوح داخلي بسبب الكوارث في القارة الأفريقية، وذلك في عام 2022. وحذر التقرير من أنه ومن دون اتخاذ إجراءات فعالة ومستدامة بشأن المناخ، فإن ما يقرب من 105 ملايين شخص يمكن أن يصبحوا مهاجرين داخليين هذا العام 2023 في أفريقيا وحدها، وذلك وفقاً لبيانات البنك الدولي.
واعتبرت المنظمة الدولية للهجرة قمة أفريقيا علامة فارقة وذلك قبل انعقاد مؤتمر «كوب 28» المقرر عقده في ديسمبر القادم في دولة الإمارات. وذلك لتوحيد القارة الأفريقية نحو اتفاق بشأن آثار تغير المناخ على التنقل البشري.

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