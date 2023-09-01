السويد تعرب عن أملها في الانضمام لـ«الناتو» قريباً

ستوكهولم (وكالات)

أعلن وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، أمس، أنه لا يزال يأمل في أن تصادق تركيا على طلب بلاده الانضمام لحلف شمال الأطلسي عندما ينعقد البرلمان التركي مجدداً في أكتوبر بحسب الاتفاق مع الرئيس رجب طيب أردوغان في قمة الحلف التي عُقدت في يوليو الماضي.

وقال بيلستروم للصحفيين بعد اجتماعه مع وفد زائر من أعضاء الكونجرس الأميركي «لم تتلق الحكومة السويدية أي إشارات خلال الصيف بخلاف أن المعطيات التي كانت موجودة في ذلك الوقت لا تزال قائمة في هذه المسألة، وأن البيان الذي خرج في فيلنيوس لا يزال ساريا».

وتقدمت السويد بطلب للانضمام لحلف شمال الأطلسي العام الماضي، وسرعان ما صادق معظم أعضاء الحلف على طلبها، فيما امتنعت تركيا عن التصديق.

وقال أردوغان بعد قمة حلف شمال الأطلسي بفيلنيوس في يوليو إنه سيُحيل أمر التصديق على طلب السويد إلى البرلمان في أكتوبر، عندما ينعقد مجددا بعد عودته من العطلة الصيفية.

وقال بيلستروم إن البرلمان مؤسسة سيادية لكن الحكومة التركية وعدت بضمان «التصديق السريع» من البرلمان على طلب السويد.