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اليونان تنقذ 25 مهاجرا من حريق غابات

حريق غابات في اليونان
2 سبتمبر 2023 00:30

قالت السلطات إن اليونان أنقذت، الجمعة، مجموعة تتألف من 25 مهاجرا كانوا محاصرين وسط حريق غابات مستعر منذ قرابة أسبوعين في منطقة "إيفروس" بشمال شرق البلاد.
وما زال حريق الغابات في منطقة "إيفروس"، وهو أكثر حرائق الغابات إزهاقا للأرواح في أوروبا هذا الصيف، مستمرا لليوم الرابع عشر على التوالي بعد أن أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 ودمر منازل وأتى على مساحات شاسعة من الغابات.
ومن المعتقد أن جميع المتوفين، باستثناء حالة واحدة، مهاجرون غير نظاميين لاذوا بالغابات للاختباء من الشرطة. وتشتهر "إيفروس" بأنها معبر لآلاف المهاجرين واللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي سنويا.
وقال إيوانيس أرتوبيوس المتحدث باسم إدارة الإطفاء "أثناء العمل في قريتي جيانولي وداديا، عثرت إدارة الإطفاء والشرطة على 25 شخصا ونُقلوا إلى مكان آمن".
وأفاد مسؤول في الشرطة بإلقاء القبض عليهم.

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المصدر: د ب أ
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