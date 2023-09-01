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صاروخ روسيا النووي الجديد "سارمات".. 208 أطنان و18 ألف كلم

صاروخ روسي عملاق
2 سبتمبر 2023 00:23

وضعت روسيا صاروخها الجديد الباليستي العابر للقارات من طراز "سارمات" في الخدمة، بحسب تصريحات ليوري بوريسوف، رئيس وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس).
ويمكن أن يزود نظام "سارمات" برؤوس نووية.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في يونيو الماضي، إن الصاروخ الذي يعمل بالطاقة النووية سيكون جاهزا للنشر قريبا.
ويمكن لهذا السلاح، المتمركز في تجويف تحت الأرض، أن يحمل ما يصل إلى 15 رأسا نوويا، وفقا لمسؤولين روس. لكن مسؤولين من الجيش الأميركي يقدرون عدد الرؤوس النووية التي يمكنه حملها بعشرة.
يصل مدى الصاروخ الثقيل، الذي يبلغ وزنه 208 أطنان، إلى 18 ألف كيلومتر.
ومن المقرر أن يحل نظام "سارمات" محل نظام صواريخ باليستي عابر للقارات يرجع إلى حقبة ثمانينيات القرن الماضي.
وفي أبريل 2022، اختبرت القوات المسلحة الروسية صاروخ "سارمات" في منطقة بليسيتسك (حوالي 800 كيلومتر شمال العاصمة موسكو). ووصلت صواريخ الاختبار إلى أهدافها في شبه جزيرة "كامتشاتكا" في أقصى شرقي روسيا.   

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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صاروخ سارمات
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