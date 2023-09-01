بولندا تردّ على اتهام بانتهاك مجال بيلاروسيا الجوي

ردت بولندا، الجمعة، على اتهامات من مينسك بأنها انتهكت المجال الجوي لبيلاروسيا.

ونفت وارسو أن تكون مروحية عسكرية تابعة لها قد انتهكت المجال الجوي لبيلاروسيا، واصفة ما أعلنته مينسك في هذا الصدد بأنّه "استفزازات".

وقال المتحدّث باسم القيادة العملانية للقوات المسلّحة البولندية إنّ "هذه استفزازات من الجانب البيلاروسي. من المؤكّد أنّه لم يحصل انتهاك مماثل. وهذا مثبت في تقارير الطيار وتسجيلات نظام الرادار".

من جهته، قال بافيل جابلونسكي نائب وزير الخارجية البولندي "ربما يتعلق الأمر باستفزاز بيلاروسي".

وأضاف جابلونسكي، في مقابلة مع قناة "بولسات نيوز" التلفزيونية "سنحلل الوضع. لكن ينبغي التعامل مع تصريحات الجانب البيلاورسي بحدّ أقصى من الحذر".

يأتي ذلك بعدما استدعت بيلاروسيا، في وقت سابق الجمعة، ممثّل مينسك في بولندا، البلد العضو في حلف شمال الاطلسي، منددة بانتهاك "غير مقبول" لمجالها الجوي من جانب مروحية عسكرية.

وقالت وزارة الخارجية "لفت الدبلوماسيون البيلاروس انتباه الجانب البولندي إلى الطابع غير المقبول لهذا الانتهاك وحضوا وارسو على اتخاذ إجراءات لمنع حوادث مماثلة في المستقبل".

وفي وقت سابق، قال حرس الحدود في بيلاروسيا، على تطبيق على تلغرام مستندين إلى مقطع فيديو، إن "مروحية عسكرية بولندية من طراز إم آي-24 عبرت حدود الدولة بعد ظهر اليوم على علو منخفض جدا بعمق 1200 متر قبل أن تعود أدراجها".

وأقامت بولندا وليتوانيا سياجا على طول حدودهما مع بيلاروسيا وتعتزم وارسو نشر ما يصل إلى عشرة آلاف جندي هناك.