18 قتيلاً خلال عملية سطو مسلح في جنوب أفريقيا

أعلنت شرطة جنوب أفريقيا أنّ عناصرها قتلوا، اليوم الجمعة، 18 شخصاً في مقاطعة «ليمبوبو» في شمال شرق البلاد خلال تصدّيهم لعملية سطو مسلّح على عربة لنقل الأموال نفّذتها مجموعة من المسلّحين.

وقالت الشرطة، في بيان، إنّه «ما إن اقتربت قوات الأمن حتى بدأت مجموعة المشتبه بهم في إطلاق النار، فردّت عليهم الشرطة بالمثل. لقي 16 رجلاً وامرأتان مصرعهم في الحال».

ونقل البيان عن فاني ماسيمولا، مفوّضة الشرطة في «ماخادو»، المدينة الواقعة على بُعد حوالى 430 كيلومتراً شمال شرق مدينة جوهانسبرغ، أنّ شرطياً «أصيب بجروح خطرة للغاية» في تبادل إطلاق النار.

وأوضح البيان أن تبادل إطلاق النار استمرّ ساعة ونصف ساعة.

وبحسب البيان، فإنّ الشرطة كانت تتابع تحرّكات المشتبه بهم منذ أيام عدّة في إطار تحقيق فتحته في يناير استناداً إلى معلومات تلقّتها من أجهزة الاستخبارات.

وقالت ماسيمولا «كان هدفنا إيقافهم قبل أن يرتكبوا جريمتهم».