السبت 2 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

18 قتيلاً خلال عملية سطو مسلح في جنوب أفريقيا

الشرطة الجنائية تطوق مسرح عملية السطو المسلح في جنوب أفريقيا
1 سبتمبر 2023 23:57

أعلنت شرطة جنوب أفريقيا أنّ عناصرها قتلوا، اليوم الجمعة، 18 شخصاً في مقاطعة «ليمبوبو» في شمال شرق البلاد خلال تصدّيهم لعملية سطو مسلّح على عربة لنقل الأموال نفّذتها مجموعة من المسلّحين.
وقالت الشرطة، في بيان، إنّه «ما إن اقتربت قوات الأمن حتى بدأت مجموعة المشتبه بهم في إطلاق النار، فردّت عليهم الشرطة بالمثل. لقي 16 رجلاً وامرأتان مصرعهم في الحال».
ونقل البيان عن فاني ماسيمولا، مفوّضة الشرطة في «ماخادو»، المدينة الواقعة على بُعد حوالى 430 كيلومتراً شمال شرق مدينة جوهانسبرغ، أنّ شرطياً «أصيب بجروح خطرة للغاية» في تبادل إطلاق النار.
وأوضح البيان أن تبادل إطلاق النار استمرّ ساعة ونصف ساعة.
وبحسب البيان، فإنّ الشرطة كانت تتابع تحرّكات المشتبه بهم منذ أيام عدّة في إطار تحقيق فتحته في يناير استناداً إلى معلومات تلقّتها من أجهزة الاستخبارات.
وقالت ماسيمولا «كان هدفنا إيقافهم قبل أن يرتكبوا جريمتهم».

أخبار ذات صلة
ارتفاع جديد لحصيلة حريق مبنى بوسط جوهانسبرغ
رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس جنوب أفريقيا في ضحايا الحريق
المصدر: وكالات
جنوب أفريقيا
سطو مسلح
إطلاق نار
آخر الأخبار
روبي فرانك
دنيا
اتهام "يوتيوبر" تقدم نصائح تربوية بإساءة معاملة أطفالها
اليوم 20:06
صلاح.. «الأمر منتهي»!
الرياضي
صلاح.. «الأمر منتهي»!
اليوم 19:52
جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ
عربي ودولي
زيلينسكي يعلن إحراز تقدم في الهجوم المضاد
اليوم 19:20
جسر القرم
عربي ودولي
هجوم جديد على جسر القرم بزوارق مسيّرة
اليوم 19:12
سوسيداد.. أول فرحة
الرياضي
سوسيداد.. أول فرحة
اليوم 18:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©