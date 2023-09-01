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ماكرون يدلي بتصريحات بشأن الوضع في النيجر

جنديان من النيجر أمام السفارة الفرنسية في نيامي
1 سبتمبر 2023 23:49

أدلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، بتصريحات بشأن الوضع في النيجر.
واستولى الجيش على السلطة يوم 26 يوليو الماضي ووضع الرئيس محمد بازوم قيد الإقامة الجبرية.
وقال ماكرون إنه يتحدث يومياً مع بازوم، وجدد التأكيد على دعم فرنسا له.
وأضاف ماكرون «أتحدث كل يوم إلى الرئيس بازوم. نحن ندعمه. ولا نعترف بمن نفذوا الانقلاب. وأي قرارات سنتخذها، أياً كانت، ستكون مبنية على تواصلنا مع بازوم».
نُشرت تعليقات ماكرون على حساب قصر الإليزيه على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، وجاءت أثناء حديثه للصحفيين في جنوب فرنسا عن قضايا تتعلق بالتعليم.
وأعلن المجلس العسكري في النيجر سحب الحصانة الدبلوماسية من السفير الفرنسي في نيامي بعد رفضه المغادرة إثر منحه مهلة 48 ساعة.
وتتوسط المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من أجل التوصل إلى حل للأزمة في النيجر.

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المصدر: وكالات
إيمانويل ماكرون
النيجر
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محمد بازوم
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